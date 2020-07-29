Ташкент, , 09:36 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 22 169, в том числе 663 — за минувшие сутки. Об этом сообщили 29 июля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

На сегодняшний день в республике выздоровели 12 265 человек, или 55% от общего числа заразившихся. В стационарах остаются 9777 пациентов, в том числе 209 — в тяжелом состоянии, 88 — в критическом. Скончались 127 человек.

По состоянию на 23:30 (21:30 мск) 28 июля в Ташкенте выявили 13 308 случаев заражения, в Ташкентской области — 2170, Андижанской области — 942, Самаркандской области — 895.

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