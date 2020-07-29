Берлин, , 09:32 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 684 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 29 июля сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого Минздрава.

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 стало составлять 206 956.

Также сообщается, что за этот же период в Германии было зафиксировано шесть скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 9128.

При этом указывается, что на данный момент в стране свыше 191 тысячи человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, уточняется что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Бавария (50 696 заразившихся), Северный Рейн-Вестфалия (47 965) и Баден-Вюртемберг (37 038).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Грузии в течение последних суток выявили десять случаев заражения коронавирусом.