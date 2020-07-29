Горно-Алтайск, , 08:32 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай не согласует выезды организованных групп детей на соревнования и отдых в другие регионы страны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в связи с этим участились звонки со стороны возмущённых родителей.

Специалисты в ответ напомнили о требованиях правил по профилактике коронавируса, согласно которым вводятся ограничения на проведение любых массовых мероприятий. Кроме того, оздоровление детей в детских лагерях, как отмечается, должно быть организовано в пределах региона по месту их проживания.

«На основании вышеизложенного, в текущей эпидемической ситуации, в Республике Алтай организация проведения каких-либо мероприятий с организованными группами детей, а также выезд организованных групп детей за пределы региона, не допустимы», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач республики Леонид Щучинов призвал руководителей региона и муниципалитетов не допускать проведения массовых мероприятий, а также усилить разъяснительную работу с населением.

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