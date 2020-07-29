Пекин, , 06:11 — REGNUM Наводнения, вызванные мощными ливнями, привели к тому, что около 54,8 млн человек в 27 регионах Китая пострадали, сообщили 28 июля в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР.

Наводнения в провинциях Цзянси, Аньхой и Хубэй привели к гибели или пропаже без вести 158 человек, еще 3,76 млн человек были экстренно переселены в безопасное место. Около 368 тыс. домов было повреждено, прямой экономический ущерб составил 144,43 млрд юаней (около $20,66 млрд).

С июня текущего года непрекращающиеся ливни накрыли обширную территорию юга Китая, а уровень воды во многих пострадавших районах превысил критический.