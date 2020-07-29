Тирана, , 05:12 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании во вторник, 28 июля, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 507 человек в стране было выявлено 117 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 44 человека были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Всего в Албании было выявлено 4997 случаев заражения коронавирусом. 2789 человек уже излечились от COVID-19. 148 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли четверо пациентов.

Лечение проходит 2060 человек. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану (1111), Дуррес (245), Шкодру (202) и Влёру (102). На стационарном лечении находятся 123 человека, из них 22 проходят интенсивную терапию, а семь подключены к аппаратам ИВЛ.

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