Триполи, , 03:31 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Ливии составило 3017. Об этом 28 июля сообщается на странице в Facebook национального центра республики по борьбе с заболеваниями.

За сутки в стране были зафиксированы рекордные 190 фактов инфицирования SARS-CoV-2. Больше всего — 50 случаев — выявлено в ливийской столице Триполи.

Кроме того, с начала наблюдений за распространением инфекции в Ливии было подтверждено 67 летальных исходов среди пациентов с пациентов с заболеванием COVID-19. Еще 579 человек излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в Ливии был объявлен режим общенационального карантина из-за пандемии коронавируса.

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