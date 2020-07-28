Богородск, Нижегородская область, , 21:56 — REGNUM Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин назвал новую школу в городе Богородск Нижегородского региона лучшей в области, об этом он написал в своем Instagram.

«Это не просто лучшая школа области по оснащению и проектным решениям. Я думаю, она легко может войти в десятку лучших в стране», — написал министр.

Богородская школа №5 «Перспектива» готовится к своему первому учебному году. Она готова принять 625 детей. На территории учебного учреждения две баскетбольные и две волейбольные площадки, футбольный стадион, плоскостные и игровые сооружения. В школе два спортзала, каждый кабинет оснащен рабочим местом учителя и многоуровневыми досками, между классами зоны отдыха с цветниками, оборудован отдельный класс робототехники.

За последние два года в Нижегородском регионе начали работу девять школ на 6250 мест.