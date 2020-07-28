Хабаровск, , 17:12 — REGNUM В Хабаровском крае готовятся к открытию детских оздоровительных и загородных лагерей. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, решение об этом в ходе оперативного штаба сегодня, 28 июля, принял врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Он подчеркнул, что на этот шаг власти идут только на условиях соблюдения строгого санитарного режима во всех учреждениях.

«Детские лагеря нужно открывать. Риск заражения у детей ниже, когда они находятся под присмотром профессиональных педагогов. Но есть одно важное условие — подростки должны отдыхать только в своих муниципалитетах. Переезжать в другие места края никто не должен. В недельный срок прошу подготовить соответствующее постановление», — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Детей готовятся принять девять загородных лагерей. Три из них в Хабаровске, три — в Комсомольске-на-Амуре, один в Амурском районе и ещё два — в районе им. Лазо. Все они уже имеют соответствующие заключения Роспотребнадзора. Однако также необходимо соблюсти противоэпидемиологические требования. В течение следующей недели будут проведены соответствующие проверки. Также в течение недели весь персонал будет протестирован на COVID-19.

Наполняемость детских учреждений составит не более 50 процентов. Таким образом смогут отдохнуть около 1300 детей. Также в одном из лагерей планируется провести смену для детей медицинских работников. Готовятся к открытию и пришкольные оздоровительные лагеря. Планируется, что они будут работать в населенных пунктах, где нет болеющих COVID-19.

На штабе также решили, что с 9 августа после тщательных проверок в Хабаровском крае заработают рестораны и кафе. Проверять условия выполнения в них санитарного режима будут специальные комиссии под руководством Роспотребнадзора. Для открытия ресторанам предстоит выполнить 12 правил. На первом этапе загрузка точек общепита, как и в ситуации с детскими лагерями, не превысит 50 процентов.

Кроме того, власти региона намерены обсудить возобновление работы спортивных объектов и музеев. Для этого Михаил Дегтярёв проведет отдельное рабочее совещание, на котором обсудит со специалистами риски такого шага и порядок контроля за деятельностью учреждений. Решение о начале их работы может быть принято уже на следующей неделе.