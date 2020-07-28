Москва, , 15:45 — REGNUM В Москве в Центре ритуального обслуживания впервые вручили дипломы об окончании курсов «Организатор похорон (Агент)» и «Заведующий кладбищем», сообщили 28 июля в ГБУ «Ритуал».

Документы получили 23 выпускника учебного центра ГБУ «Ритуал». Дипломы вручал директор ГБУ Артем Екимов.

Учебный центр был создан в 2019 году. Он стал первым в РФ учебным заведением, готовящим специалистов похоронных услуг. Основное направление — повышение профессиональной подготовки сотрудников отрасли. Во время обучения они получают и совершенствуют свои компетенции.

Курсы «Организатор похорон (Агент)» и «Заведующий кладбищем» длились 16 часов и проводились для специалистов, уже имеющих опыт работы в данной сфере. Обучиться ритуальному делу с нуля можно за 60 часов по программе «Организация похорон и представление связанных с ними услуг. Организатор похорон».