Париж, , 15:43 — REGNUM По данным метеорологической службы Франции (Météo France), в некоторых регионах страны ожидаются климатические рекорды, передает BFM TV.

«В пятницу, 31 июля, ожидается новый пик тепла, более интенсивный, чем в начале недели», — говорится в заявлении Météo France.

Температура, превышающая 35 °C, ожидается в нескольких французских городах и до 40 °C в Лионе. Порог в 40 °C наверняка будет преодолен. Ожидается, что температура воздуха поднимется до 40−42°C в департаментах Жиронда, Ланд и Беарне.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозам метеорологической службы, на севере страны, в частности, в Париже, ожидается около 30 °C.

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