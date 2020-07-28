Монтгомери, США, , 14:41 — REGNUM В честь 70-й годовщины начала Корейской войны в американском штате Пенсильвания открыли «Парк мира». Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, парк, общей площадью 100 тыс. кв. м., расположен в округе Монтгомери.

Известно, что на территории парка, на разработку и создание которого ушло более семи лет, установлены 140 памятников и сооружений, посвященных Корейской войне, включая мемориал с флагами стран — участниц войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля по случаю Дня ветеранов Корейской войны президент США Дональд Трамп сообщил, что альянс Сеула и Вашингтона жизненно необходим для мира и стабильности как в Азии, так и во всем мире.

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