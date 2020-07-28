Екатеринбург, , 14:28 — REGNUM В Свердловской области произошла авария с участием трёх грузовых автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ГИБДД по региону.

ДТП случилось на 268-м км трассы «Пермь — Екатеринбург». Один человек погиб, ещё двое госпитализированы с сильными травмами.

По предварительным данным, водитель «Газели» из-за неправильно подобранной скорости врезался в грузовой автомобиль Isuzu, остановившемся на красный свет светофора. Isuzu, в свою очередь, по инерции протаранил грузовик Iveco. Все автомобили следовали в направлении Перми.

Погибший мог уснуть за рулём, считают в ГИБДД. Проводится выяснение всех обстоятельств ДТП, устанавливаются личности погибшего и пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Екатеринбургом произошло ДТП с участием автобусов, в которых находились дети. Обошлось без пострадавших.

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