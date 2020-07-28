Омск, , 13:26 — REGNUM В Омской области около 12 тысяч педагогов будут получать ежемесячные доплаты за классное руководство. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Уточняется, что реализация соответствующего поручения президента России Владимира Путина начнётся в регионе с 1 сентября. Речь идёт о ежемесячной выплате классным руководителям в размере 5 тысяч рублей. Финансовое обеспечение указанной меры на 2020 год составит 308,6 млн рублей. Деньги поступят из федерального бюджета.

Также будет сохранена региональная выплата за классное руководство — 40 рублей за одного обучающегося. В прошлом году региональные выплаты классным руководителям составили 157 млн рублей. В этом году — 161,2 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года стало известно, что в Ульяновской области прорабатывается вопрос о предоставлении ряда льгот учителям.

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