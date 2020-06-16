Ульяновск, , 08:42 — REGNUM В Ульяновской области прорабатывается вопрос о предоставлении ряда льгот учителям. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Сергей Морозов.

По словам главы региона, органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить классным руководителям бесплатный проезд в общественном транспорте при сопровождении класса и льгот при посещении ряда учреждений культуры и спорта.

«А также проработать вопрос о предоставлении дополнительных оплачиваемых отпусков. Эти вопросы будут проработаны дополнительно», — проинформировал Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подписан указ «О повышении престижа деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях в Ульяновской области». Он предусматривает, в частности, выплату субсидий школам за подготовку призёров конкурса «Самый классный классный», учреждение двух новых званий.

Напомним, в 2020 году в Ульяновской области вступил в силу закон о статусе педагога, где регламентируются категории учителей: педагог-наставник, педагог-методист, педагог-исследователь. В соответствии с этими компетенциями учителя будут получать ежемесячные дополнительные выплаты. Также предусмотрены гранты в форме субсидий на прохождение стажировок и дополнительные гарантии обеспечения проезда отдельных категорий педагогических работников к месту оздоровления и обратно.

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