Найроби, , 12:33 — REGNUM Эксперты Международной кризисной группы предупредили, что неспособность правительства Кении восстановить образование в неспокойных северо-восточных регионах страны может привести к тому, что террористическая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет активно вербовать в свои ряды местную молодежь. Об этом передает VOA Swahili со ссылкой на доклад Международной кризисной группы (МКГ).

В докладе правительство Кении призвали сотрудничать с местными жителями в целях повышения безопасности и подготовки учителей для открытия школ в январе следующего года. Закрытие школ из-за пандемии коронавируса дает властям региона время нанять местных учителей после того, как учителя из других регионов покинули северо-запад Кении из-за «отсутствия безопасности».

Мурити Мутига, директор проекта «Африканский Рог» в Международной кризисной группе заявил, что отсутствие учителей дает террористической группировке хорошую возможность вербовать молодежь, которая может присоединиться к ним в их борьбе против кенийского и сомалийского правительств.

«Боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнаружили, что, нацеливаясь на учителей, они могут опустошить школы этих учителей, оставив много молодых людей без образования и сделав их более уязвимыми для радикализации и возможной вербовки», — сказал Мутига.

Халиф Шейх Исак — начальник управления образования округа Гарисса заявил, что власти региона ищут по меньшей мере 1500 учителей.

«Цель состоит в том, чтобы набирать только местных учителей из Гариссы, Ваджира и Мандеры, чтобы устранить проблему отсутствия безопасности среди учителей, которые приезжают из других округов и сталкиваются с неизбежной опасностью», — сказал Исак.

По данным комиссии по учительской службе, учителя из региона были отозваны после того, как в январе и феврале террористы «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили четырех учителей.

Мутига подчеркнул, что власти должны тесно сотрудничать с общиной, чтобы победить «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы просто призываем их повторить этот подход, чтобы обеспечить доверие общин к властям», — сказал Мутига.

Группировка совершала нападения в Кении с тех пор, как правительство страны направило войска в Сомали в 2011 году.