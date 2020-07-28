Казань, , 11:08 — REGNUM В Татарии по состоянию на 28 июля заражены новой коронавирусной инфекцией 5501 человек, за сутки положительные тесты получили еще 32 пациента, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 4436 человек, за сутки — 24 пациента. Скончались с момента начала наблюдения 39 человек, за последние сутки стало известно еще об одном погибшем.

Очередная жертва COVID-19 — 69-летняя женщина. Пациентку 19 июля перевели в городскую клиническую больницу № 7 Казани с тяжелой формой Covid-19, осложненной внебольничной пневмонией. В связи с тяжестью состояния женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У пациентки имелись хронические заболевания дыхательных путей. Смерть наступила 24 июля.

Из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы 13 пациентов, 19 — лечатся на дому. Самое большое число заболевших зарегистрировано в возрастных группах от 30 до 50 лет и от 70 до 80 лет — по восемь человек в каждой. Из общего числа новых инфицированных 18 человек — жители Казани, трое из Набережных Челнов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии с начала пандемии коронавирус выявили у 189 медицинских работников, еще в 54 случаях ведется проверка.

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