Казань, , 10:48 — REGNUM В Татарии с начала пандемии коронавирус выявили у 189 медицинских работников, еще в 54 случаях ведется проверка. Об этом рассказал на пресс-конференции замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Всего в республике зарегистрировано девять смертельных исходов от коронавируса среди медиков. В трех случаях заражение не связано с профессиональной деятельностью, по шести эпизодам ведется расследование, добавил начальник управления здравоохранения Казани.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии по информации на 22 июля число жертв от заражения новой коронавирусной инфекцией достигло 31 человека. Еще два смертельных случая от коронавируса подтверждены в результате патологоанатомической экспертизы. При этом на портале федерального оперативного штаба число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Татарии составляет 21 человек.

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