Найроби, , 10:21 — REGNUM Медицинские работники в Кении заявили, что в настоящее время они «сражаются с пандемией коронавируса» из последних сил и плохо подготовлены к возможному увеличению числа пациентов с COVID-19, поскольку все больше медиков заражаются коронавирусом сами. Об этом передает кенийская газета Daiy Nation со ссылкой на заявление членов профсоюза медицинских работников Кении.

Медицинские работники национальных и окружных больниц заявили, что страна движется к кризису без необходимых ресурсов для борьбы с пандемией. Медики рассказали журналистам, что они не были должным образом обучены обращению с пациентами с COVID-19, а также не имеют соответствующего защитного оборудования. В связи с этим медицинские работники потребовали лучшей защиты на рабочих местах, поскольку страна приближается к «пику пандемии».

Председатель профсоюза клинических офицеров Петерсон Вахира 26 июля заявил, что смерть старшего сотрудника общественного здравоохранения в округе Ваджир из-за нехватки кислорода вызывает беспокойство. Абди Юсуф, который умер в пятницу, 24 июля, стал восьмым медиком, скончавшимся от осложнений COVID-19, а еще 531 медик заразился коронавирусом, сообщил Вахира.

Он добавил, что медики подвергаются высокому риску заражения коронавирусом, потому что у них нет адекватного защитного снаряжения.

Генеральный секретарь профсоюза Джордж Гибор сказал, что медики в стране подвергаются повышенному риску заражения, потому что большинство больниц не имеют специальных масок.

«Мы провели соцопрос медицинских работников, который показал, что 72% медицинских работников, выполняющих аэрозольные процедуры, не имеют надлежащего защитного оборудования. У них нет масок N95, в то время как 74% обеспокоены тем, что они не используют защитное снаряжение должным образом», — сказал он.

Гибор сказал, что исследование, в ходе которого оценивалась профилактика заражения коронавирусом среди медицинских работников, показало, что только 24% медиков прошли двухдневный тренинг по COVID-19, рекомендованный ВОЗ. Он добавил, что 64% медиков сообщили, что испытывают эмоциональное выгорание от долгой работы.

«Мы умоляем правительство обратить внимание на эти проблемы и обеспечить наше благосостояние, тем более мы приближаемся к пику [пандемии], но мы не заметили значительного увеличения числа медицинских работников», — сказал он.

Напомним, что ранее ВОЗ выражала обеспокоенность в связи с ростом числа заражений коронавирусом среди медицинских работников в Африке.

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