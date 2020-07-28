Хабаровск, , 09:13 — REGNUM Детские оздоровительные и загородные лагеря Хабаровского края начинают готовиться к открытию — при соблюдении строгого санитарного режима. Решение об этом врио губернатора региона Михаил Дегтярёв принял в ходе заседания оперативного штаба сегодня, 28 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Детские лагеря нужно открывать. Риск заражения у детей ниже, когда они находятся под присмотром профессиональных педагогов, — считает Дегтярёв. — Но есть одно важное условие — подростки должны отдыхать только в своих муниципалитетах. Переезжать в другие места края никто не должен. В недельный срок прошу подготовить соответствующее постановление».

Детей смогут принять девять загородных лагерей: три — в Хабаровске, три — в Комсомольске-на-Амуре, один в Амурском районе и ещё два — в районе им. Лазо. Весь персонал будет протестирован на COVID-19. Наполняемость учреждений составит не более 50%.