Чунцин, Китай, , 07:18 — REGNUM Наводнения вновь обрушились на город центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая, который расположен в верхних течениях реки Янцзы, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Третье за год наводнение произошло на реке Янцзы 26 июля, в ее верхних течениях, после мощных ливней, сообщили в Чанцзянской комиссии водных ресурсов при министерстве водных ресурсов КНР.

По данным на 6:00 по местному времени 27 июля, на гидрологической станции Цньтань в Чунцине было зафиксировано превышение опасного уровня воды впервые с начала сезона наводнений в этом году.

В настоящее время уровень воды в центре Пекина продолжает увеличиваться и, как ожидается, должен был достичь своей высшей отметки в ночь на 28 июля, сообщил Жань Цзиньхун, представитель муниципального центра контроля за засухой и наводнениями.