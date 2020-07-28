Урумчи, Китай, , 06:49 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая выявлено 57 новых подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

По данным региональной комиссии здравоохранения, все 57 случаев приходятся на столицу региона город Урумчи, из них 18 случаев ранее были бессимптомными. В регионе также выявлено 13 новых бессимптомных случаев.

На текущий момент в Синьцзяне подтверждено 235 случаев COVID-19 и 165 бессимптомных случаев. Всего 8809 человек находятся по-прежнему под наблюдением медиков.