Иерусалим, , 01:41 — REGNUM В Израиле за минувшие сутки подтвердили 2029 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

Таким образом, общее количество случаев инфицирования SARS-CoV-2 на израильской территории достигло 63 985. Также за 27 июля четыре пациента скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Израиле от осложнений COVID-19 умерли 474 человека.

Кроме того, число выздоровевших в стране увеличилось до 27 133 человек. В настоящее время в Израиле зафиксировано рекордное число активных случаев заболевания COVID-19 — 36 378.

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