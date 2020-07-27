Стамбул, Турция, , 19:21 — REGNUM Пять сотен полицейских будут ежедневно охранять собор Святой Софии (Стамбул, Турция), сообщил 27 июля журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Собор Святой Софии Alexxx1979

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соборе Святой Софии, который турецкие власти объявили мечетью, 24 июля прошло первое мусульманское богослужение.

Превращение храма из музея в мечеть вызвало негативную реакцию в христианских кругах. Однако Эрдоган возразил, что это суверенное право Турции и что он выполнил волю народа.

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