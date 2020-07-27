Стамбул, Турция, 27 июля 2020, 19:21 — REGNUM Пять сотен полицейских будут ежедневно охранять собор Святой Софии (Стамбул, Турция), сообщил 27 июля журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Собор Святой Софии
Собор Святой Софии
Alexxx1979

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соборе Святой Софии, который турецкие власти объявили мечетью, 24 июля прошло первое мусульманское богослужение.

Превращение храма из музея в мечеть вызвало негативную реакцию в христианских кругах. Однако Эрдоган возразил, что это суверенное право Турции и что он выполнил волю народа.

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