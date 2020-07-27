Москва, , 17:59 — REGNUM Сегодня, 27 июля, ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) организовала образовательную онлайн-площадку, в ходе которой эксперты обсудили проблему изучения общественного мнения в период электоральных процессов на площадке соцсетей: насколько репрезентативны такие показатели и каковы угрозы при их интерпретации манипуляторами? В качестве модератора образовательного онлайн-лектория НОМ приняла участие член Общественной палаты РФ, исполнительный директор ассоциации НОМ Алёна Булгакова.

На открытии мероприятия выступил сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Экспертсообщил, что ассоциация НОМ продолжает активное сотрудничество с ведущими социологическими службами в вопросах всестороннего мониторинга подготовки к единому дню голосования13 сентября 2020 года.

«Для нас результаты опросов — ориентир для того, чтобы совершенствовать меры общественного контроля и формулировать предложения по развитию избирательно законодательства. Мы смотрели, как голосующие откликнулись на новые формы голосования», — подчеркнул Брод, добавив, что большинство из них позитивно отнеслись к нововведениям на голосовании, а, значит, они имеют базу серьёзной электоральной поддержки. Вместе с тем член СПЧ анонсировал презентацию следующего информационно-аналитического доклада ассоциации НОМ, посвящённого подведению предварительных итогов этапа выдвижения и регистрации в ходе Единого дня голосования. «Есть кандидаты, которые дезинформируют СМИ и общественность: на самом деле всё гораздо просто — не смогли собрать подписи. Привлекая широкое экспертное сообщество, 29 июля мы представим, как обстоит ситуация в регионах страны», — пояснил Александр Брод.

Кандидат политических наук, руководитель корпоративного университета ВЦИОМ Михаил Вядро сообщил об особенностях изучения легитимности института выборов в социологических опросах. «Восприятие населением легитимности выборов — установка в отношении политической системы в целом, а не диагноз избирательной системы. Отвечая на вопрос о выборах, люди говорят о восприятии институтов власти», — отметил эксперт. Вместе с тем Михаил Вядро представил результаты последних исследований об изучении общественного мнения относительно результатов голосования по поправкам к Конституции страны и принятым поправкам в избирательное законодательство. В целом, как отмечает эксперт, оценки легитимности выборов преимущественно положительные. Индикаторами легитимности выборов являются формальные процедуры в рамках избирательных кампаний, а также демонстрация уважения к участникам процесса. Как сообщил Михаил Вядро, о доверии к результатам общероссийского голосования заявили 2/3 опрошенных, приблизительно столько же респондентов считают, что увеличение сроков голосования «сделало процесс более удобным». 48% опрошенных оценивают поправку о возможности проведения многодневного голосования преимущественно положительно.

«В нынешних условиях, ключевой фактор для людей при выборе многодневного голосования — это безопасный формат. Мы можем говорить, что это тенденция текущего сезона. Негатива относительно многодневного голосования фактически нет, даже от тех, кто в нём не принимал участия», — сообщил эксперт.

Доктор социологических наук, профессор Самарского государственного экономического университета, президент Фонда социальных исследований Владимир Звоновский рассказал о проблемах, связанных с проведением социологических опросов на площадке интернета: «Есть особенность: всегда присутствует группа потребителей, которые не находятся в сети, в этом случае проблема репрезентативности всегда встаёт очень остро». Вместе с тем эксперт отметил, что при проведении такого вида опроса необходимо учитывать специфику ресурса и той аудитории, которая его использует. В целом, по мнению Владимира Звоновского, интернет-опросы — рабочий метод изучения общественного мнения, однако есть большие вопросы, связанные с репрезентативность его результатов.

Член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт НОМ, кандидат социологических наук Антон Лукаш поделился экспертным мнением о проблеме интерпретации итогов социологических опросов манипуляторами в сети: «Манипуляция основана на доверии людей к цифрам, фактам, графикам. Внешне выглядит всё абсолютно достоверно. В медиасреде работают ботофермы, их критерии общеизвестны: начиная с анонимных аккаунтов, взрывного комментирования и так далее». В вопросах электоральных процессов, сообщил эксперт, действуют боты технические и «спамеры», которые накручивают лайки и репосты, засоряют контент. О негативных последствиях распространения фейков в сети Антон Лукаш отметил, что возникает угроза дискредитация социологии в массовом сознании, её замена новыми методами в фейк-маркетологии: от сказанного с условием до сказанного без условия. В данном контексте, по мнению спикера, необходимо формировать практику открытого диалога и отслеживания бот-атак в интернете. «В этом случае манипулятор не выдержит такого тона», — заключил эксперт НОМ.