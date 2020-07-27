Ставрополь, , 15:15 — REGNUM Учебный 2020 год на Ставрополье должен начаться в крае в обычном режиме. Об этом сегодня, 27 июля, в ходе рабочего совещания в правительстве региона заявил губернатор края Владимир Владимиров.

Начало учебного года Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, 22 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, заявил, что решение о формате обучения в российских школах в новом учебном году будет приниматься отдельно по каждому региону в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Мы планируем, что дети, как всегда, пойдут в школы с 1 сентября, и учебный год откроют традиционные школьные линейки», — цитирует Владимирова пресс-служба губернатора края.

Глава Ставрополья подчеркнул, что в школах края должны быть приняты все меры эпидемиологической профилактики. Для этот будет приобретено необходимое оборудование, средства дезинфекции и другие материалы.

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