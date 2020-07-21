Ставрополь, , 10:39 — REGNUM Более 260 млн рублей выделено из бюджета Ставрополья на оснащение школ края средствами профилактики, необходимыми в условиях пандемии COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусу.

Деньги выделены на закупку средств дезинфекции, рециркуляторов воздуха, приборов термометрии и т. д. Губернатор края Владимир Владимиров подчеркнул, что до сентября все необходимое оборудование должно быть не только приобретено, но и установлено в каждой школе.

«Никто не имеет права сорвать начало учебного года. И никто не имеет права подвергать риску здоровье детей», — обратился Владимиров к главам муниципалитетов.

Окончательной датой готовности школ Ставрополья к работе в новых условиях обозначено 20 августа.

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