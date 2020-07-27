Бишкек, , 15:07 — REGNUM За прошедшие сутки в Киргизии выявили еще 483 человека, у которых подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом сегодня, 27 июля, на брифинге сообщила начальник управления минздрава Айнура Акматова.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в столице республики — 154.

Затем следуют Иссык-Кульская область — 72, Джалал-Абадская область — 70, город Ош — 59, Ошская область — 39, Баткенская область — 32, Таласская область — 27 и Чуйская область — 21.

Замыкает список Нарынская область, в которой за минувшие сутки выявили только 9 заболевших, у которых подтвержден коронавирус.

Всего за сутки выздоровели 817 жителей республики, у которых ранее диагностировали COVID-19. Умерли 24 пациента с коронавирусной инфекцией.

Всего за время пандемии в Киргизии выявлено 33 296 случаев COVID-19. Из них 21 205 излечились, 1 301 — скончался.