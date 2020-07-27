Москва, , 14:12 — REGNUM По ряду предметов средний балл по ЕГЭ в 2020 году вырос относительно уровней предыдущих трёх лет. Об этом 27 июля заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на брифинге.

«Сопоставили средний балл единого государственного экзамена за 2020 год со средними баллами по предметам в период за 2016−2019 годы. Результат единого государственного экзамена действует в течение четырёх лет, поэтому это абсолютно репрезентативная выборка», — заявил Кравцов.

«По русскому языку в этом году средний балл составил 71,6. По итогам четырёх лет — 69,3. Мы видим повышение более чем на два балла. По профильной математике средний балл в этом году — 53,9. По итогам четырёх лет он составил 49,6. Повышение на четыре балла», — указал он.

Повысился также балл по физике, информатике, истории, обществознании, литературе.

«Что касается химии, то здесь ситуация штатная. В этом году средний балл составил 54,4, а по итогам четырёх лет — 54,3. То есть мы видим стабильность результата по химии. При этом пять регионов ещё не обработаны по результатам экзамена по химии, потому что было принято решение сдавать экзамены в резервные дни. Поэтому здесь балл будет меняться», — отметил Кравцов.

Напомним, ранее лидер «Справедливой России» депутат ГосдумыСергей Миронов призвал наказать виновных в нарушениях на ЕГЭ по химии — по его словам, встране нарастает возмущение ситуацией вокруг госэкзамена по химии из-за того, что вместо вариантов, рекомендованных школьникам для подготовки, они получили задачи олимпиадного уровня.