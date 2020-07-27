Ставрополь, , 13:37 — REGNUM Программа развития водоснабжения на Ставрополье будет откорректирована после состоявшейся 23 июля «прямой линии» губернатора с жителями края. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 июля в пресс-службе главы региона по итогам рабочего совещания в краевом правительстве.

Руководитель субеъкта Владимир Владимиров отметил, что проблемы с водоснабжением по-прежнему составляют основную часть обращений к региональной власти. По его словам, их решение требует пересмотра соответствующей краевой программы.

«Каждая «прямая линия» показывает, что у нас становится больше точек напряжения — людям не хватает воды. Это говорит о том, что краевая программа по развитию водоснабжения не покрывает потребности земляков. Надо пересматривать ее содержание», — сказал Владимиров.

Губернатор также поручил составить прогноз изменения запасов подземных вод по территории края. Это, как ожидается, позволит более точно планировать мероприятия по улучшению водоснабжения.

Читайте также: На Ставрополье за год решат проблему водоснабжения 135 тыс. жителей края