Ставрополь, , 10:40 — REGNUM Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения на Ставрополье позволит до конца 2020 года обеспечить бесперебойной подачей воды более 130 тыс. жителей края. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июня в пресс-службы главы региона по итогам рабочего совещание по реализации соответствующей краевой программы.

Министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко доложил о ходе реализации на Ставрополье шестилетней региональной программы развития водохозяйственного комплекса. Всего до 2024 года качественную питьевую воду должны получить свыше 346 тыс. жителей края в более чем 100 населенных пунктах. На строительство и реконструкцию объектов водоподачи из федерального и краевого бюджетов направят 3,8 млрд рублей.

В текущем году работы ведутся на 11 объектах. Продолжается строительство межпоселкового водопровода «Восточный» в Новоалександровском городском округе. В Предгорном районе до конца года завершат первый этап строительства подводящего водовода к хутору Хорошевский, построен водовод к поселку имени Чкалова и начнется строительство межпоселкового водовода.

До конца года также предстоит капитально отремонтировать пять объектов. В результате всех этих работ бесперебойное водоснабжение должно стать доступным для 135 тыс., ставропольцев, проживающих в 69 населенных пунктах.