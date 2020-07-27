Москва, , 11:29 — REGNUM Государственный музей Востока в Москве получил раритетное трехколесное транспортное средство (бечак) из Джокьякарты, сообщает посольство Индонезии в Москве.

Бечак был официально передан послом Индонезии в Российской Федерации Вахидом Суприяди генеральному директору музея Александру Всеволодовичу Седову.

Известно, что бечак был подарен московскому музею губернатором Джокьякарты султаном Хаменгкубувоно X, который привел его из Джокьякарты в Москву во время индонезийского фестиваля в Москве (2−4 августа 2019 года). Все это время бечак хранился в посольстве Индонезии в Москве. Передача раритета была отложена из-за пандемии.

Александр Седов выразил свою признательность посольству Индонезии в Москве, губернатору Джокьякарты и народу Индонезии за пополнение коллекции музея.

Посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди пояснил, что Джокьякарта является одним из регионов Индонезии, который славится своими бечаками. По его словам, это не только традиционное средство передвижения с долгой историей, но и часть туристических объектов Джокьякарты.

«Этот бечак является символом индонезийско-российской дружбы. В этом году Индонезия и Россия празднуют 70-летие дипломатических отношений, а в этом году Индонезия отмечает 75-ю годовщину независимости», — отметил посол, который завершает срок своей службы в Москве в конце июля 2020 года.

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