Кишинёв, , 11:09 — REGNUM Решение об отмене праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Молдавии, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приняли власти страны. Об этом 27 июля сообщил на брифинге молдавский премьер-министр Ион Кику.

«Мы обсудили национальные праздники, которые в Молдавии отмечают в конце августа, в этом году, разумеется, мы не сможем проводить эти мероприятия при участии населения», — заявил Кику.

Также он отметил, что в связи с этим по телевидению в стране будет проведена трансляция большего количества мероприятий культурного характера.

При этом в конце августа в Молдавии отмечается сразу три праздника на республиканском уровне — 24 августа годовщина освобождения Молдавии от нацизма, 27 августа — День независимости республики, и 31 августа — Национальный день родного языка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 июля правительство Молдавии приняло решение о продлении в стране режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. На сегодняшний день в республике было выявлено в общей сложности 23 034 случая заражения SARS-CoV-2 при 735 умерших от COVID-19 и связанных с ним последствий.