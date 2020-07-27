Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 27 июля.

Положительный результат теста на коронавирус получили жители 27 муниципальных образований Ростовской области. Наибольший прирост случаев заражения SARS-CoV-2 зарегистрирован в Ростове-на-Дону — 65 человек, в Батайске — восемь, в Новочеркасске — семь. 26% новых случаев заражения приходится на возрастную категорию от 66 лет, 3,7% — дети.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии достигло 12 тыс. 405 человек.