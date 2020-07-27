Пекин, , 10:20 — REGNUM Власти Китая начали кампанию по борьбе с нелегальным сбором и использованием личной информации, сообщает агентство Синьхуа.

Операция была совместна запущена Киберпространственной администрацией Китая, министерством промышленности и информационных технологий, министерством общественной безопасности и Государственной администрацией рыночного регулирования. Ее целью является борьба с незаконными действиями по загрузке персональной информации без разрешения.

Специальная рабочая группа рассмотрела более 12 тыс. обращений пользователей интернета и проверили свыше 2,3 тыс. приложений в прошлом году. Всего 260 приложений с крупными базами данным и известными проблемами были представлены общественности, а также удалены из интернет-магазинов.