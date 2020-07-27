Кемерово, , 09:30 — REGNUM В Кемеровской области по факту заражения коронавирусом в детских оздоровительных лагерях Новокузнецкого района начата прокурорская проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

Напомним, что ранее в детском лагере «Лесная сказка» зафиксирована вспышка COVID-19. Лагерь пришлось закрыть. Вспышка коронавируса была выявлена также в лагере «Сибирская сказка». Лагерь также был закрыт.

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«В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательство об охране здоровья детей и санитарно-эпидемиологического законодательства, — уточнили в ведомстве. — Проведение проверки поручено прокуратуре Новокузнецкого района, результаты находятся на контроле прокуратуры области».