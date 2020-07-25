Кемерово, , 09:11 — REGNUM В одном из детских лагерей в Кузбассе зафиксирована вспышка COVID-19. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Речь идет о детском лагере «Лесная сказка», расположенном в Новокузнецке. По имеющимся данным заболели шесть сотрудников. Они контактировали как минимум с 299 людьми. Пока ни у кого другого коронавирус не выявлен. Лагерь пришлось закрыть. Все находившиеся в лагере под наблюдением. Проведена обработка территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в другом лагере в Кемеровской области — в «Сибирской сказке» — также была выявлена вспышка коронавируса. Несмотря на то, что учреждение соблюдало все требования Роспотребнадзора, коронавирус там выявили у двоих детей и четверых взрослых. Лагерь был закрыт, все кто в нем находился пройдут двухнедельный карантин.