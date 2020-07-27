Джакарта, , 06:43 — REGNUM В Индонезии за прошедшие сутки выявили 1492 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индонезийского министерства здравоохранения.

Отмечается, что общее число случаев COVID-19 в стране достигло 98 778. Также за 26 июля в Индонезии умерли 67 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране жертвой осложнений, вызванных новым коронавирусом, стал 4781 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля президент Индонезии Джоко Видодо сдал тест на выявление COVID-19 после того, как наличие инфекции подтвердили у заммэра города Соло. Ранее они встречались в президентском дворце в Джакарте.

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