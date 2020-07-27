Хэфэй, Китай, , 05:53 — REGNUM Провинция Аньхой на востоке Китая объявила, что в 12 города региона был объявлен экстренный период борьбы с наводнениями в связи с непрерывными ливнями, учинившими хаос на территории, сообщает агентство Синьхуа.

Новый режим начал действовать с обеда по местному времени 25 июля. В частности, 12 городов, расположенных на берегах рек Янцзы, Хуайхэ, а также озера Чаоху, включают в себя столицу региона Хэфэй, города Бэнбу и Уху, сообщили в региональной штаб-квартире по борьбе с наводнениями и засухой.

В настоящее время главное течение рек Янцзы и Хуайхэ в провинции Аньхой превысили опасный уровень, а вода в озере Чаоху достигла своего исторического максимума за всю историю наблюдений. Ливни продлятся минимум до 27 июля.