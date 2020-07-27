Мехико, , 04:32 — REGNUM В Мексике за минувшие сутки было выявлено 5480 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на мексиканской территории достигло 390 516. Также за 26 июля в стране скончались 306 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Мексике стали 43 680 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Мексике скончались 737 пациентов с коронавирусной инфекцией. Тогда же число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране превысило 385 тысяч.

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