Белград, , 02:39 — REGNUM В Сербии выявили за минувшие сутки 467 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба сербского минздрава.

Отмечается, что это рекордное число зараженных, выявленных за одни сутки с начала пандемии COVID-19. Также за 26 июля в Сербии скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии на территории Сербии подтверждено 23 730 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 534 человека.

В настоящее время в медучреждениях Сербии получают лечение 4568 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 169 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.