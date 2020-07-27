Бразилиа, , 02:16 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки умерли 555 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского министерства здравоохранения.

Общее число жертв осложнений COVID-19 в стране выросло до 87 004 человек. Также за минувшие сутки в Бразилии подтвердили 24 578 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Таким образом, с начала пандемии на бразильской территории был подтвержден 2 419 091 случай заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Бразилии умерли 1211 пациентов с COVID-19. Отметим, что Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных и по числу летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

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