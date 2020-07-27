Алжир, , 01:48 — REGNUM Правительство Алжира снова ввело карантинные ограничения в 29 провинциях для предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство APS.

Сообщается, что соответствующее решение принял премьер-министр страны Абдельазиз Джерад по итогам консультаций с научным советом по мониторингу COVID-19 и органами здравоохранения.

Новые меры вступают в силу с 28 июля. С этого времени в 29 провинциях будет введен комендантский час и запрещены перемещения между регионами. Особый режим будет действовать в течение 15 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля в Алжире выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа за одни сутки — 675 человек. Всего в стране зафиксировано 25 159 случаев COVID-19. От болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались 1136 человек.

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