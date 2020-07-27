Скопье, , 01:41 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 26 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1077 человек было выявлено 152 новых случая заражения коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 10 086 случаев заражения, 460 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Шестеро пациентов умерли 24 июля. 5427 пациентов уже излечились. Лечение проходят 4199 пациентов.

После выборов 15 июля число новых случаев заражения снова возросло. Инфектологи страны ожидают нового всплеска эпидемии в связи с тем, что граждане продолжают игнорировать призывы минздрава о соблюдении антикоронавирусных мер: соблюдении социальной дистанции и ношении защитных масок. Торговая инспекция вняла доводам врачей, и теперь объекты, нарушающие предписанный протокол работы в условиях пандемии, будут закрываться, как ранее при режиме ЧП.

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