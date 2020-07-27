Сингапур, , 00:11 — REGNUM В Сингапуре число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 50 тысяч и достигло 50 369, сообщает пресс-служба сингапурского минздрава.

Только за прошедшие сутки в стране был выявлен 481 инфицированный новым вирусом. Отмечается, что среди новых случаев четыре связаны с передачей инфекцией внутри страны, еще пять — завозные, остальные же связаны с очагами распространения вируса в общежитиях для иностранных рабочих.

Также за 26 июля в Сингапуре выздоровели 169 пациентов. Всего с COVID-19 в стране с начал пандемии смогли справиться 45 521 человек.