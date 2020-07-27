Пенза, , 07:00 — REGNUM В Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 31 июля. Соответствующее постановление подписано губернатором Иваном Белозерцевым.

Согласно документу, самоизоляция по-прежнему рекомендована для людей старше 65 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания. Для остальных жителей масочный режим распространяется только на помещения и общественный транспорт. Кроме того, возобновить деятельность с соблюдением требований Роспотребнадзора могут все образовательные организации, включая дополнительное образование. Разрешена также работа детских лагерей (кроме палаточных), гостиниц, пансионатов, санаториев и домов отдыха. Открываются для посещений парки культуры и отдыха, аттракционы.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области 10 июля внесены изменения в постановление правительства, согласно которым возобновлена работа обрабатывающих предприятий.

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