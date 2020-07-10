Пенза, , 18:08 — REGNUM Губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым внесены изменения в постановление правительства региона, согласно которым возобновляется работа обрабатывающих производств. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Согласно документу, к работе допускаются предприятия по производству пищевых продуктов, напитков, табачных изделий, одежды, текстильных и кожаных изделий, а также по обработке древесины и производства изделий из дерева и пробки. Среди разрешенных видов производств еще полиграфическая деятельность, ремонт и монтаж машин и оборудования, металлургическое производство и много другое.

ИА REGNUM напоминает, что несмотря на то, что Пензенская область перешла на второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, режим повышенной готовности в регионе продлили до 26 июля 2020 года.

Читайте также: В Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 26 июля