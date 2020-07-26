Бухарест, , 17:42 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Румынии подтвержденных случаев заражения за последние сутки выросло на 1120 и превысило 44 тысячи. Об этом 26 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«В Румынии подтверждено 44 798 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что суммарное количество летальных исходов в стране от COVID-19 достигло 2187.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июля министерство здравоохранения Португалии сообщило, что за последние сутки количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в стране выросло на 209.