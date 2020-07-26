Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выздоровели 15 пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 26 июля.

Так, за весь период пандемии в Ростовской области выздоровели 9 тыс. 738 человек, в том числе за истекшие сутки — 15.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки на Дону положительный результат теста на коронавирус получили 126 человек. Общее число случаев заражения инфекцией в регионе достигло 12 тыс. 270 человек.

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