Берлин, , 07:47 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 305 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в ФРГ превысило 205 тысяч и достигло 205 269. Летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Германии за минувшие сутки зафиксировано не было. Всего с начала пандемии на территории ФРГ жертвами болезней, вызванных новым коронавирусом, стали 9118 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 25 июля в мире было подтверждено 15 581 009 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в мире скончались 635 173 человека.

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