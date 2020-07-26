Сан-Хосе, , 06:35 — REGNUM В Коста-Рике за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 931 человека, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории страны достигло 14 600. Также за 25 июля скончалось рекордное число пациентов с COVID-19 за одни сутки — 11 человек. Всего с начала пандемии жертвами осложнений, вызванных коронавирусной инфекции, в Коста-Рике стали 98 человек.

Отмечается, что 72% всех подтвержденных случаев заражения новой инфекцией были выявлены с начала июля 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Коста-Рика откроет два аэропорта для прибытия туристов